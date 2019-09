Deutsche Nachwuchs Liga : U20 des KEV zweimal gegen die Kölner Junghaie

Krefeld (JH) Die U20 des KEV 81 spielt am Wochenende in der DNL zweimal gegen den Nachwuchs der Kölner Haie. Gespielt wird am Samstag um 16.30 Uhr im Haie-Zentrum in Köln. Am Sonntag um 10.30 Uhr sind die Junghaie in der Rheinlandhalle zu Gast.

