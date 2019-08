Fußball-Landesliga : Himmelmann hofft auf das nötige Erfolgserlebnis

Krefeld Fußball-Landesliga: VfR empfängt den SV Sonsbeck

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(uwo) Fünf bis sechs Spiele würde es sicher brauchen, bis sich die Mannschaft gefunden habe. Dieser Ansicht von „Kalli“ Himmelmann kann man getrost folgen, denn schließlich muss der Trainer des VfR Fischeln ein völlig neu zusammengestelltes Team zu einer konkurrenzfähigen Einheit formen, die am Ende über dem Strich stehen soll. Nach vier Spielen ist die Situation aber schwieriger als erhofft. Denn die Grün-Weißen stehen mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Nur phasenweise deutete der VfR in den ersten Begegnungen an, dass er mithalten kann. Und weil in diesen Phasen die Chancen nicht genutzt wurden, zahlte er regelmäßig Lehrgeld.

Angesichts der Tabellensituation ist die Schonfrist eigentlich vorbei. Die Krefelder müssen punkten, um nicht schon frühzeitig ein gewaltiges Stück der Musik hinterher zu laufen. Morgen (15.30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den SV Sonsbeck an, der am vergangenen Sonntag Teutonia St. Tönis die ersten Punktverluste verpasste. Die Kastrati-Elf erwischte beim 0:3 sicher einen schlechten Tag, was die starke Leistung des SVS aber nicht schmälern soll. Himmelmann hofft trotz des starken Gegners auf ein Erfolgserlebnis: „Das braucht die Mannschaft unbedingt. Die Stimmung passt. Aber wenn Erfolge ausbleiben, kann sich das auch umkehren.“