Fußball-Landesliga : Himmelmann will wieder punkten

Krefeld Fußball-Landesliga: VfR Fischeln rechnet sich in Sterkrade durchaus etwas aus.

(uwo) So recht wusste keiner etwas an der Kölner Straße mit dem 1:1 gegen BW Dingden anzufangen. Die Enttäuschung, den Aufsteiger nicht bezwungen zu haben war spürbar, aber auch das Durchatmen, nicht mit einer möglichen Niederlage gestartet zu sein. Und so macht sich der VfR Fischeln heute zumindest nicht mit leeren Punktekonto auf den Weg zur Spvgg. Sterkrade-Nord, die nach dem 2:3 in St. Tönis noch mehr gefordert ist als die Gäste.