Fußball-Landesliga : Hoppe trifft gegen VfR Fischeln

Krefeld Der Fußball-Landesligist muss sich Kellerduell mit einem 1:1 beim Schlusslicht VfL Giesenkirchen begnügen.

Der VfR war dem schwachen Gastgeber bis zur Pause in allen Belangen überlegen. Einziges Manko blieb der finale Pass, denn spätestens am Sechzehner waren die Krefelder gegen den dicht gestaffelten Gegner mit ihrem Latein am Ende. So entsprang die Führung auch einem Distanzschuss von Mario Knops unter Mithilfe von Keeper Christop Paffrath, der die Kugel selbst ins Netz lenkte (25.). Knops war es auch, der das mögliche 2:0 vergab. Schön frei gespielt, zog der 20-Jährige nur knapp am langen Pfosten vorbei (45.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Giesenkirchen stärker auf, profitierte aber auch von nachlassenden Krefeldern. Die Partie war wieder völlig offen, auch wenn beide zunächst zu keiner Torchance kamen. Das änderte sich in der Schlussviertelstunde, in der auch die Zweikämpfe intensiver wurden. Dabei vergab der VfR gleich drei gute Gelegenheiten. Robin Fuhrmann scheiterte an Paffrath (73.), Bonko Smoljanovic köpfte dem Keeper frei stehend in die Arme (74.) und Milad Baneshi schoss nach mustergültigem Zuspiel von Fuhrmann aus zwei Metern daneben (80.). Der Chancenwucher wurde prompt bestraft. Als die Gäste ein Foul reklamierten, nutze der Ex-Fischelner Niclas Hoppe die Passivität und traf aus 17 Metern ungestört zum 1:1 (82.). Beide Teams suchten nun die Entscheidung, wobei der VfL noch die dickste Chance versemmelte, als Aaron Kliewer völlig blank vor VfR-Keeper Max Möhker vorbei schoss (85.). Zum wiederholten Mal musste VfR-Trainer Kalli Himmelmann die gleiche Platte auflegen: „Fußballerisch ist alles in Ordnung. Aber wir belohnen uns einfach nicht. Es bleibt nur der Vorwurf, dass wir keine Tore machen. In der zweiten Halbzeit ist es uns aber auch nicht gelungen, unser Spiel durchzuziehen, so dass der Ausgleich vielleicht nicht unverdient war.“