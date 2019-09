Fußball-Landesliga : Himmelmann gehen die Innenverteidiger aus

Trainer Kalli Himmelmann. Foto: Fupa

Krefeld (uwo) Durch den ersten Saisonsieg am letzten Sonntag wendete der VfR Fischeln die Gefahr ab, frühzeitig den Anschluss an die Nichtabstiegszone zu verlieren. Das dringend benötigte Erfolgserlebnis war für Trainer „Kalli“ Himmelmann besonders in einer Hinsicht wichtig: „Die Mannschaft hat gemerkt, dass sie in einem Spiel vier Tore schießen kann.

Das gibt natürlich Selbstvertrauen.“ Entsprechend selbstbewusst können die Krefelder morgen (15 Uhr) zum VfL Rhede fahren, der zuletzt bei Teutonia St. Tönis schwer unter die Räder kam. Das 1:7 der Gastgeber hat für Himmelmann aber keinen Stellenwert: „Der VfL ist schwer einzuschätzen. Aber ich denke, dass es einer der Gegner ist, der nicht weit von uns entfernt ist. Wir wollen natürlich wieder punkten, müssen dazu aber erneut unsere Leistung erbringen. Das heißt hinten gut stehen und vorne eine der Möglichkeiten nutzen, die uns geboten werden.“