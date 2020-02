Handball : HSG holt den jungen Kreisläufer Paul Skorupa

Krefeld Der 20 Jahre alte US-Nationalspieler besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und soll bereits im Heimspiel am Samstag gegen Lübbecke debütieren.

Mit 1,93 m Größe und 88 kg Gewicht ist er mit einem wuchtigen Körper gesegnet. Der Sohn eines Deutschen und einer Amerikanerin ist amtierender US-A-Nationalspieler und nahm für die Nordamerikaner bereits an Junioren-Weltmeisterschaften und den American Games der Senioren Teil. Der Maschinenbaustudent an der Universität Duisburg/Essen trainierte bereits am Mittwoch erstmals mit seinem neuen Team. Erst am Freitag allerdings wurde die Verpflichtung bekanntgegeben, als alle Formalitäten erledigt waren.

„Paul hat als sehr junger Spieler schon in der dritten Liga gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Abwehrspieler ist und einen riesen Sprung gemacht hat. Ebenso wie Sven [Eberlein] und Paul [Dreyer] war er schon vor der Insolvenz der Rhein Vikings auf unserer Liste. Trotz anderer Angebote aus hohen Ligen und von profilierten Teams haben wir einen Weg gefunden, ihn von unserem Weg zu überzeugen, was uns sehr freut. Wir bekommen in ihm ein großes Kämpferherz und erhoffen uns viel von ihm. Besonders hinsichtlich der Verletzung von Damian [Janus] wird er uns schon kurzfristig sehr helfen“, sagt HSG-Sportdirektor Stefan Nippes. Und auch der Neuzugang selbst äußert sich überzeugt, dass er den richtigen Schritt macht. „Die Eagles haben mich in den Gesprächen überzeugt und das Gesamtkonstrukt gefällt mir. Ich versuche, viel Emotion und Stimmung in die Mannschaft zu bringen und ihr auch auf diesem Weg zu helfen. Die Eindrücke nach dem ersten Training sind sehr gut, auch wenn man natürlich nach einer Einheit noch nicht so viel sagen kann. Die Stimmung im Team ist aber schon einmal hervorragend“, befand er nach der ersten Trainingseinheit. Er soll bereits am Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Lübbecke mit der Nummer 17 mit von der Partie sein.