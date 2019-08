Fußball-Landesliga : Serkan Yilmaz rettet VfR Fischeln einen Punkt

Krefeld Die Elf von Kalli Himmelmann muss sich zum Auftakt mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden begnügen.

(uwo) Der VfR Fischeln wollte mit einem Sieg gegen BW Dingden vor heimischer Kulisse erfolgreich in die Saison starten. Um so größer war bei den Spielern die Enttäuschung, dass gegen den Aufsteiger am Ende nur ein 1:1 (0:0)-Unentschieden heraus sprang. Mit etwas Abstand dürfte aber bei den meisten Akteuren die Einsicht einziehen, dass vor ihnen noch ein langer Weg liegt, um im weiteren Saisonverlauf nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Denn das Spiel zeigte deutlich, dass es noch Zeit braucht, die zahlreichen Neuzugänge zu einer schlagkräftigen Einheit zu formen. Trainer Kalli Himmelmann blieben die Baustellen natürlich auch nicht verborgen, war aber mit der Leistung im ersten Spiel nicht unzufrieden: „Wir haben versucht Fußball zu spielen. Das war gut, auch wenn wir in vielen Situationen zu zögerlich agiert haben. Wir werden sicher noch fünf bis sechs Spiele brauchen, bis es besser läuft.“ Viel Zeit für Korrekturen bleibt kaum. Schon am Mittwoch es bei der Spvvg. Sterkrade-Nord weiter.