Basketball : Niederlage für Bayers Basketballer

Krefeld Im ersten Aufstiegsrundenspiel zur Regionalliga unterlag das Team der Auswahl von Mettmann-Sport mit 58:69. Da die Koerver-Halle nicht mehr zur Verfügung steht, sucht der Verein Ausweich-Hallen.

Der Sportliche Leiter der Uerdinger ist gemeinsam in einem vierköpfigen Team dabei, die Trainingseinheiten und die Spiele zu verlegen: „Am Mittwoch mussten wir schnell sehen, welche Mannschaften wichtige Spiele hatten und die Einheiten priorisieren. Von den noch anstehenden 27 Einheiten konnten wir lediglich sechs Einheiten absolvieren. Und die Spiele fürs Wochenende konnten wir dank guter Kontakte in Willich und Meerbusch austragen.“

Was die Basketballabteilung erwartet? „Wir erhoffen uns schnelles Feedback der Stadt. Die letzte Aussage war, dass man mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten würde. Die Solidarität im gesamten Krefelder Sport ist zudem gefragt. Freie Trainingseinheiten, die verteilt werden können, sollten anderen Vereinen zur Verfügung gestellt werden“, berichtet Langguth. Schon 2015 und 2016 wurde die Koerver-Halle schon für Flüchtlinge benötigt.

Auch die im Aufstiegskampf befindliche 1. Herren-Mannschaft war bereits am Wochenende betroffen. „Unsere Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde und das erste Spiel gegen Mettmann war alles andere als optimal. Unsere Einheit am Mittwoch fiel aus, am Freitag mussten wir in einer kleineren Halle trainieren und am Samstag haben wir das Spiel in der Kurt-Tucholsky-Halle absolviert“, berichtet Bayer-Kapitän Robin Naber.