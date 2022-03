Sonntag Saisonauftakt : Nach der Absage aus Mülheim springt Krefeld in die Bresche

Krefeld Sieben Rennen finden beim „Krefelder Aufgalopp-Renntag“ zur grünen Saison am Sonntag im Stadtwald statt. Bei der Viererwette gibt es eine Garantieauszahlung in Höhe von 10.000 Euro.

Früher war es normal, dass in Krefeld die so genannte grüne Saison der Galopper eröffnet wurde. In diesem Jahr war dafür Mülheim an der Ruhr vorgesehen. Doch die schlechte Beschaffenheit des dortigen Geläufs und Querelen im Vorstand sorgten für eine Stornierung des Mülheimer Renntages. Dafür springt erfreulicherweise der Krefelder Rennclub am morgen in die Bresche. Der erste Start ist um 11.15 Uhr, die Tageskassen sind ab 10 Uhr geöffnet. Es werden keine Tickets im Online-Ticket-Shop verkauft.

Sieben Rennen stehen zum Saisonauftakt auf dem Programm. Die ersten fünf Rennen werden live in Frankreich über den Pferdesportkanal „Equidia“ übertragen und können auch dort bewettet werden. Zum Auftakt zur Grasbahn-Saison kommt der Derby-Jahrgang über 1.400 Meter an den Start. Aus den Spitzenquartieren kommen von Henk Grewe Volarossa und von Markus Klug Wild Gloria. Volarossa wurde in Irland erworben. Wild Glory, die natürlich Röttgens Stalljockey Andrasch Starke im Sattel hat, besitzt eine Nennung für den Henkel-Preis der Diana. Insgesamt kommen acht Dreijährige.

Im über 1.400 Meter führenden Ausgleich III rücken acht Pferde in die Startboxen ein. Darunter solch echte Siegertypen wie die beiden Höchstgewichte Olidaya und Star Gypsy, die im letzten Jahr insgesamt auf zehn Siege kamen. Stadtwald-Trainerin Erika Mäder sattelt Ken Red, der allerdings aus einer längeren Pause seit August kommt. In der fünften Tagesprüfung, dem Preis der Viererwette Powered by Wettstar, werden garantierte 10.000 Euro in der Viererwette ausgeschüttet. Ein Dutzend Pferde werden in die Startboxen einrücken.

Neun Pferde gehen im Ausgleich III über 2.050 Meter auf die Reise. Aus dem Krefelder Stall von Hans Blume sind Sarriga und Aradous am. Sarriga war während der Wintersaison in Dortmund oft am Start und im Januar auch erfolgreich. Der England-Import Aradous gab auf der Dortmunder Sandbahn einen sehr guten Einstand, verlor nur durch Wegbrechen auf der Zielgeraden den Sieg. Anschließend blieb er krass unter dieser Form. Mitbesitzer Serdal Dagci nimmt seinem hübschen Schimmel das aber nicht übel. „Er musste hinter einigen Gegnern galoppieren und hat so zu viel Sand abbekommen. Diese schwache Form wird er revidieren.“