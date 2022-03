Auftakt der grünen Galopp-Saison : Leon Wolff zeigt gleich zweimal sein großes Talent

Leon Wolff auf Sarriga(rechts) liegt noch hinten, hat aber im Ziel die Nase vorn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Stute Sarriga feiert einen Heimsieg bei der Grasbahn-Saisonpremiere im Krefelder Stadtwald. Die Resonanz ist mit 1.500 Zuschauern mäßig, die jedoch einiges geboten bekommen. Dabei imponieren Wild Gloria und Bastiano.

Früh aufstehen mussten die Rennsportfreunde zur Grasbahn-Premiere der Galopper. Die Besucherschar im Krefelder Stadtwald war somit überschaubar, was aber auch auf Grund der kühlen, windigen Witterung kein Wunder war. Im späteren Verlauf der Veranstaltung sorgte einsetzender Regen für weiteren Verdruss.

Das Geläuf und auch die Zuschauerbereiche präsentierten sich jedoch in sehr guter Verfassung. Gekrönt wurde die Veranstaltung aus Krefelder Sicht durch den Heimsieg im Ausgleich III: durch die Stute Sarriga, die sich mit Nachwuchstalent Leon Wolff im Sattel ganz knapp gegen Magritte Du Champ und El Commandante durchsetzte. Die vierjährige Sarriga wird im Krefelder Stadtwald von dem Grandseigneur der Trainer, Hans-Albert Blume, betreut. Damit wiederholte Sarriga ihren Erfolg vom letzten Krefelder Renntag im November 2021.

info Höchste Siegquote beträgt 52:10 Sport Bei den sechs Rennen gab es vor 1.500 Zuschauern einen Heimsieg durch Sarriga für Trainer Hans-Albert Blume. Finanzen Der Umsatz betrug 89.634 Euro, die höchste Siegquote 52:10 auf Sarriga und bei die Viererwette brachte 412 Euro für 50 Cent Einsatz.

Eine halbe Stunde später war Jockey Leon Wolff erneut Hauptdarsteller in einem knappen, spannenden Endkampf. Und erneut konnte der 18-Jährige sein großes Talent unter Beweis stellen. Mit einem kurzen Kopf Vorsprung brachte er den ihm anvertrauten Hengst Fusee D´or als Sieger über die Linie. Lilli-Marie Engels hatte mit Laura´s Legacy permanent angegriffen, doch Leon Wolff wusste auf alles eine Antwort. Die Viererwette vervollständigten Rollicking und One too many. Wer die vier Pferde in der richtigen Reihenfolge auf seinem Wettscheinhatte und mit 50 Cent gewettet hatte, bekam 412 Euro zurück.

Zu einem Zwischenfall kam es vor diesem Rennen. Champion-Jockey Bauyrzhan Murzabayev hätte in diesem Ausgleich IV Hot Hannah reiten sollen, bekam an der Startstellte aber einen Schlag auf die Nase. Er wurde von den Sanitätern versorgt. Einen Bruch konnte man nach ersten Eindrücken glücklicherweise nicht feststellen. Murzabayev musste seine weiteren Ritte aber abtreten. Darunter auch den Siegritt auf Nacido im 6. Rennen, in dem es Nacido letztendlich nur noch mit einem Gegner zu tun hatte. Fünf Pferde waren für dieses Rennen gemeldet, zwei hatten schon am Morgen zurückgezogen. Als sich dann auch noch Sir Stanley beim Aufgalopp seiner Reiterin entledigte, blieb nur noch König Platon als Gegner für den hochveranlagten Nacido.

Zwei Pferde, die man sich für die Zukunft merken sollte, waren die Sieger der 1. und 3. Prüfung. Wild Gloria (Trainer Markus Klug/Jockey Andrasch Starke) gewann das Dreijährigenrennen in überlegener Manier und Bastiano (Ertürk Kurdu/Jozef Bojko) den Ausgleich III in beeindruckendem Stil.

Da der in Honzrath von Selina Ehl trainierte Achat (Jockey Alex Pietsch) das zweite Rennen des Tages gewann, blieb es bis zum Schluss bei der für Krefelder Verhältnisse ungewöhnlichen Tatsache, dass keiner der Gäste aus den Niederlanden oder Belgien sich in die Siegerliste eintragen konnte.

Die weite Anreise aus Wien wird Trainer Markus Geisler nicht bereut haben. Seine Stute Music Is Her Name wurde ihrer Favoritenstellung vollauf gerecht und deklassierte im letzten Rennen des Tages die Gegner geradezu zu Statisten. Für ihren Jockey Micki Cadeddu war es bereits der vierte Jahreserfolg.