Frauen-Handball : Ein Sonderlob für Helen Kolb

Helen Kolb (am Ball) war gut aufgelgt und treffsicher. Foto: Ja/Heinz Spütz

Krefeld Während die Partie der Frauen der Turnerschaft St. Tönis gegen den HC Gelpe/Strombach Coronabedingt abgesagt wurde, war Adler Königshof in der Oberliga erneut erfolgreich. Der SSV Gartenstadt konnte nach fünfwöchiger Spielpause aufgrund von Corona endlich wieder spielen. Die VT Kempen bleibt in der Landesliga weiter verlustpunktfrei.

Eigentlich hätte die Turnerschaft St. Tönis am Sonntag ihr letztes Heimspiel der Saison bestritten, doch die Begegnung gegen den HC Gelpe/Strombach musste kurzfristig abgesagt werden. Am kommenden Sonntag steht das letzte Meisterschaftsspiel beim MTV Köln an. Allerdings muss die Turnerschaft noch das abgesagte Heimspiel gegen Gelpe/Strombach sowie die Gastspiele bei Adler Haan und bei Treudeutsch Lank nachholen.

Beim 30:18-Auswärtssieg von Adler Königshof beim Rheydter TV konnten sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen, Außen Helen Kolb gleich zehnmal. Auch wenn Rheydt mit 1:0 in Führung ging, drehten die Gäste aus Krefeld die Partie schnell und führten nach 16 Minuten bereits mit 9:3. Bis zur Pause hatte die Häußler-Truppe den Vorsprung bis auf 16:8 ausgebaut. Auch den zweiten Durchgang dominierten die Adler-Frauen klar und kamen am Ende zu einem klaren 30:18-Erfolg. „Ein Sonderlob an Helen, die mit ihren zehn Toren sehr treffsicher von der Außenposition war“, sagte Ingo Häußler nach dem Spiel. Durch den vierzehnten Saisonsieg bleiben die Adler weiter Dritter hinter dem verlustpunktfreien Tabellenführer Bergischer HC und dem TV Lobberich.

Fünf Wochen waren die Frauen vom SSV Gartenstadt zum Zusehen verdammt. Doch der Restart gelang der Mannschaft von Karsten Schmitz. Gegen den TV Borken kam der Tabellenführer zu einem 31:18-Kantersieg. „Nur in der ersten Viertelstunde haben wir uns schwergetan“, berichtete Schmitz. „Dann haben wir über eine gute Abwehr mit einer starken Torhüterin besser ins Spiel gefunden. In der Phase haben wir viele Tempogegenstöße gelaufen und so einfache Tore erzielt. Am Ende haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Jennifer Frontzek war die erfolgreichste Schützin.