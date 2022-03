Fußball, Frauen-Bundesliga : SCF schockt Bayers Frauen kurz vor Abpfiff

Leverkusens Nummer 17 Amira Arfaoui (r.) im direkten Duell mit einer Freiburgerin. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen verlieren in letzter Sekunde mit 2:3 gegen den SC Freiburg. In der Tabelle müssen sie die Breisgauerinnen an sich vorbeiziehen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Krell

Nach dem Schlusspfiff war Jacqueline Dünker als Trösterin gefragt. Zielstrebig steuerte die Co-Trainerin von Bayers Fußballerinnen Lilla Turanyi an, die sichtlich niedergeschlagen im eigenen Strafraum sitzen geblieben war und mit den Händen vor dem Gesicht die ein oder andere Träne verdrückte. Die ungarische Verteidigerin war nicht die einzige Leverkusenerin, die Probleme mit dem bitteren Ausgang des Heimspiels gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg hatte. 2:3 (2:0) verloren sie nach verdienter 2:0-Führung – und das auch noch im buchstäblich letzten Angriff der Partie.

Zwei Sekunden waren nur noch übrig von der zweiminütigen Nachspielzeit, da nahm die Partie noch eine aus Sicht der Gastgeberinnen fatale Wendung, als alles schon auf eine gerechte Punkteteilung hinauszulaufen schien. Ein langer Pass der Gäste landete bei Giovanna Hoffmann, deren satten Schuss Bayers Keeperin Frederike Repohl nur in die Mitte abwehren konnte. Dort stand Jana Vojtekova und beförderte den Ball zum Leverkusener Verdruss über die Linie. Der Rest war Breisgauer Jubel und rheinländische Tristesse.

Nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit gab das Team von Trainer Achim Feifel, der nach seiner Corona-Infektion weiter von zu Hause zuschauen musste, eine verdiente Führung noch aus der Hand. Zur Pause deutete sich das nicht einmal ansatzweise an. Im ersten Durchgang übernahm Bayer nach etwas zerfahrenem Beginn die Spielkontrolle und störte mit frühem Anlaufen wirksam das Aufbauspiel des SCF. Gleich zwei Mal blockte Bayers giftige Offensive gar einen Abschlag von Gäste-Keeperin Rafaela Borggräfe nach erzwungenem Rückpass – allerdings ohne, dass daraus Zählbares wurde.

Dafür guckte Dora Zeller in der 15. Minute die Abwehr der Breisgauerinnen aus und spielte einen flachen Diagonalball in deren Rücken. Dort hatte sich Irina Pando davongestohlen, nahm das Leder an, umkurvte die Torhüterin und vollendete gleich den ersten gelungenen Angriff zum 1:0. In der 40. Minute erhöhte Melissa Friedrich mit einem leicht abgefälschten Freistoß.

Weit weniger glücklich war die Figur, die die Innenverteidigerin in der 55. abgab, als sie im Strafraum Hoffmann, die zuvor bereits mit einem Traumtor per Fernschuss den Anschlusstreffer erzielt hatte, ahndungswürdig traf. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hasret Kayikci mit etwas Glück, denn Repohl lenkte den Schuss an den Innenpfosten, von wo er ins Tor sprang. Pech alleine mochte Pando aber nicht gelten lassen als Ausrede für den raschen Ausgleich. „Wir hatten das Spiel im ersten Durchgang komplett unter Kontrolle und verschlafen dann den Start in die zweite Hälfte“, sagte sie.

Die beiden Rückschläge zeigten Wirkung. Es dauerte etwas, ehe Bayer die Partie wieder offener gestalten konnten. Chancen auf ein glücklicheres Ende waren durchaus vorhanden. Die besten Möglichkeiten auf Leverkusener Seite eröffneten sich Juliane Wirtz und Pando. Aber weder der Schuss der Mittelfeldspielerin, die nach einem Freistoß im Strafraum völlig frei zum Abschluss kam (61.), noch der Kopfball der Schweizer Angreiferin waren fest oder platziert genug, um für die insgesamt unsichere Borggräfe zum Problem zu werden.

Mit eine, Remis hätten sich die Gastgeberinnen wohl noch anfreunden können. „Aber dann bekommen wir zum Schluss noch einen. Das ist wirklich extrem ärgerlich“, befand Pando – und die untröstliche Turanyi hätte ihr sicher zugestimmt.

Durch das 2:3 wartet die Mannschaft von Feifel weiter auf den ersten Ligasieg in diesem Jahr. Die Fußballerinnen mussten zudem Freiburg in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen und ist als neuer Siebter in der zweiten Tabellenhälfte angekommen. Nächste Woche muss Bayer zum Derby beim Nachbarn 1. FC Köln.