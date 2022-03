3. Handball-Bundesliga : Chris Oploh Co-Trainer der HSG Krefeld

Chaftrainer Maik Pallach (li.) begrüßt seinen künftigen Co-Trainer Chris Oploh. Rechts Geschäftsführer André Schicks. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Der 39-Jährige verfügt über viel Erfahrung und unterstützt ab der neuen Saison Cheftrainer Maik Pallach. In der Aufstiegsrunde treffen die Eagles in Gruppe Süd auf fünf Gegner und starten beim VfL Pfullingen.

Die letzten Entscheidungen in der 3. Handball-Bundesliga um die Plätze für die beiden Aufstiegsrunden-Gruppen Nord und Süd sind gefallen. Da sich aus den drei Staffeln E, F und G nur insgesamt vier statt sechs Teams qualifizierten, rutschen aus der Staffel D neben „Meister“ HSG Krefeld Niederrhein auch der Zweite Schalksmühle in die Süd-Gruppe. Dazu kommen die HSG Hanau, die SG Pforzheim/Eutingen, die HSG Konstanz und der VfL Pfullingen. Das ergab am Dienstagabend die Video-Konferenz mit den Vereinsvertretern aus den beiden Gruppen und dem Ligenleiter. Die HSG startet am Wochenende 26./27. März mit dem Auswärtsspiel in Pfullingen. Zum ersten Heimspiel ist am Sonntag, 3. April, 17 Uhr die HSG Hanau zu Gast. Weitere Gegner am Glockenspitz sind Konstanz und Schalksmühle.

HSG-Geschäftsführer André Schicks machte sich dafür stark, dass die Eagles von den fünf Gruppenspielen drei Heimspiele bekommen: „Als Spitzenreiter der Staffel D sehe ich uns dafür qualifiziert.“ Da jetzt in jeder Gruppe nur sechs statt der geplanten sieben Teams an den Start gehen, wollte der Ligenleiter wegen der freien Spieltermine vor dem Halbfinale noch ein Viertelfinale einbauen. Dagegen legten einige Vereine aber ihr Veto ein. Schließlich könnten wegen der Corona-Pandemie noch Spiele ausfallen, die dann an den freien Wochenenden nachgeholt werden.

Mit Blick auf die neue Saison erweitert die HSG das Trainerteam um Co-Trainer Chris Oploh. Der 39-Jährige wird dann Cheftrainer Maik Pallach assistieren. Perspektivisch soll sich der Neuzugang außerdem um die Entwicklung einer zweiten Mannschaft und den Unterbau der Gelb-Schwarzen kümmern. Bis zum Ende dieser Saison ist Oploh in der Verbandsliga beim SV Neukirchen als Cheftrainer tätig. Dort hat er seinen Abschied nach zwei Jahren bereits verkündet. Oploh blickt nach seiner Spielerkarriere schon auf 19 Jahre als Trainer zurück. In dieser Zeit trainierte er neben Mannschaften in der Verbandsliga auch schon Damenteams oder war sieben Jahre als Jugendtrainer tätig.

„Wir haben zuletzt auf und neben dem Spielfeld einiges dafür getan, damit die gesamte Organisation sportlich und organisatorisch zukunftsfähig aufgestellt ist. Dazu gehört auch die Verpflichtung von einem Co-Trainer, der Maik Pallach in einigen Aufgabenfeldern entlasten kann. In Chris Oploh haben wir nun einen geeigneten Kandidaten gefunden“, sagt der HSG-Vorsitzende Simon Krivec . Trainer Pallach sagt zu seinem Assistenten: „Die Gespräche mit Chris Oploh waren sehr gut. Ich freue mich, dass wir mit ihm jemanden aus der Region dazu gewinnen konnten, der mich in der kommenden Spielzeit bei meiner täglichen Arbeit unterstützen wird.“