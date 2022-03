Neue Planungen der Stadt : Badezentrum Bockum soll saniert werden

Die Technik des Badezentrums Bockum soll komplett erneuert, nur die Hülle erhalten bleiben. Das Badezentrum Bockum soll zudem durch mehr Freizeitelemente attraktiver gemacht werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die neue Bäderleitplanung der Stadt sieht als Standorte für neue Bäder die Gerberstraße und Hüls vor. Das Badezentrum Bockum soll saniert, Rittberger- und Rheinlandhalle sollen durch eine Doppeleishalle ersetzt werden.

Schon im Oktober 2021 war klar, dass die Stadt den Plan, an der Westparkstraße eine Eishalle plus ein neues Schwimmbad zu bauen, aufgibt (wir berichteten seinerzeit exklusiv) – nun hat die Stadt die neue Bäderleitplanung und Vorschläge für den Neubau einer Eishalle vorgelegt. Der Entwurf wird am Mittwoch, 23. März, in einer gemeinsamen Sitzung von Sportausschuss und Betriebsausschuss Zentrales Gebäudemanagement der Politik vorgestellt – über die Planung entscheiden wird am Ende der Rat. Das Paket sei insgesamt ein „Meilenstein“, sagte Stadtdirektor Markus Schön; insbesondere die Pläne für den Eishallenneubau seien darauf angelegt, dass es kein „Interregnum ohne Eishalle“ gibt.

Das sind die Eckpunkte des Papiers:

Die Rheinlandhalle (Foto) an der Westparkstraße soll bald genauso Geschichte sein wie die Rittbergerhalle: Beide Eissporthallen sollen durch eine Doppelhalle mit zwei Eisflächen ersetzt werden. Foto: Joachim (Jochen) Lenzen

– In Hüls sollen ein neues Freibad und ein kombiniertes Sport- und Lehrschwimmbad gebaut werden; als Standort kommt der Reepenweg in Frage. Der Handlungsdruck für Hüls war insbesondere mit der Schließung des Lehrschwimmbeckens in der Luise-Leven-Schule gewachsen; das Angebot der Schule, das Bad zu sanieren, wenn Krefeld 75 Prozent der Kosten übernimmt, lehnte die Stadt ab: „Möglicherweise Millionen in ein stadtfremdes Gebäude zu stecken, ist schwierig“, erläutert Schön im RP-Gespräch, „wir denken, es ist besser, gleich selber zu bauen.“

– Wie von Schön mehrfach favorisiert, soll an der Gerberstraße anstelle einer alten Turnhalle eine Kombi-Halle mit Turnhalle und Lehrschwimmbecken (in Nachbarschaft zum ehemaligen Stadtbad Neusser Straße) entstehen. Die Perspektive, das alte Stadtbad als Bad zu reaktivieren, ist mehrfach verworfen worden. Die Kosten werden als viel zu hoch und – in dem schwer angegriffenen Altbau – als viel zu schwer kalkulierbar eingeschätzt.

– Das Bockumer Hallenbad soll saniert werden: Der Plan sieht vor, die Technik komplett zu erneuern, nur die Hülle zu bewahren und das Angebot an Becken beizubehalten. Der CDU-Vorschlag, auf dem Gelände des Badezentrums ein neues Sportbecken mit einer kleinen Tribüne für Wettkämpfe zu bauen, erübrigt sich damit laut Schön. „Wir haben ja dann im Badezentrum ein 50-Meter-Becken für Wettkämpfe mit Tribüne.“ Die Sanierung des Badezentrums würde auch dem Denkmalschutz genügen. Kennern gilt das lichte, transparente Gebäude als einer der schönsten öffentlichen Bauten in Krefeld.

– Wichtig für die Standorte Hüls und Bockum: Beide Bäder sollen wenn möglich durch weitere Angebote aufgewertet werden. Die Rede ist von „Freizeit- und Spaßelementen“ für Familien; die Rede ist auch von einer Saunalandschaft.

Die neue Eishalle:

Die Stadt schlägt vor, anstelle der Rittberger- und der Rheinlandhalle eine neue Halle mit zwei je 30 mal 60 Meter großen Eisflächen und 1000 Tribünenplätzen (an einer der beiden Flächen) zu errichten. Ziel der Stadt ist es, die Halle von einem privaten Investor errichten zu lassen und dann anzumieten. „Wir hoffen, den Besitzer des alten Kerrygold-Geländes als Investor zu gewinnen“, erläutert Schön. Ein Vorteil: Während der Bauphase könnte der Betrieb in den alten Hallen weitergehen.

Die Kombination aus Neubauten von Bädern in Hüls und an der Gerberstraße, Sanierung des Bockumer Badezentrums und Neubau einer Doppeleishalle hat sich laut Stadt als am kostengünstigsten erwiesen. Die Planung (inklusive der entsprechenden Wettbewerbe) würde für die Bäder in Hüls und Bockum 350.000 Euro kosten, die Eishallenplanung schlägt mit 240.000 Euro zu Buche.