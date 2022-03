KFC Uerdingen und Krefeld Pinguine : Ohne professionelle Führung geht es abwärts

Meinung Krefeld Krefelds Aushängeschilder auf dem absteigenden Ast: Der KFC Uerdingen steht in der Fußball-Regionalliga so gut wie als Absteiger fest, der Eishockey-Klub Krefeld Pinguine ist akut gefährdet. Die Parallelen sind verblüffend.

Auch wenn das viele Krefelder nicht gerne hören mögen, aber die Parallelen sind bei aller Unterschiedlichkeit einfach nicht zu übersehen: Der KFC Uerdingen ist bereits seit Oktober/November so gut wie abgestiegen und auch die Krefeld Pinguine schweben in akuter Abstiegsgefahr.

Aber auch die Gründe für das schlechte Abschneiden zeigen bei allen Unterschieden deutliche Parallelen: Beiden Vereinen mangelt es an Professionalität in puncto sportliche Leitung. Zu glauben, dass der erst 25 Jahre alte Sergey Savaljev ohne jegliche Erfahrung in der Deutschen Eishockey Liga auf Anhieb eine Mannschaft zusammenstellen und einen Klub führen könnte, war vermessen; ebenso die Annahme, dass Patrick Schneider und Dmitry Voronov ohne Erfahrung im Seniorenbereich und der Fußball-Regionalliga ein Team erstellen und führen könnten. Bei allem Respekt: Da haben sich die jungen Leute übernommen.