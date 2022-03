Fußball-Landesliga : Worauf es im Derby zwischen Fischeln und Tönisberg ankommt

Krefeld Der VfR Fischeln empfängt am Samstag um 17 Uhr den stark abstiegsgefährdeten VfL Tönisberg an der Kölner Straße. Beide Mannschaften sind erneut personell arg gebeutelt und pfeifen aus dem letzten Loch.

In der Fußball-Landesliga kommt es am Samstag zum Derby zwischen dem VfR Fischeln und dem VfL Tönisberg. Wenn um 17 Uhr an der Kölner Straße angepfiffen wird, geht es vor allem für die Gäste um existenzielle Punkte. Sie stecken nach drei Niederlagen in diesem Jahr in akuter Abstiegsgefahr. Wesentlich komfortabler sieht es für die Gastgeber aus, die sich bereits einen Vorsprung von neun Zählern vor der Abstiegszone erspielt haben. Aufgrund der jüngsten Auftritte und des geringeren Drucks ist der VfR in der Favoritenrolle. Doch die Kontrahenten eint große personelle Probleme, die die Handlungsspielräume beider Trainer einschränken. Über Sieg und Niederlage dürfte daher der größere Willen entscheiden.