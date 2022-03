3. Handball-Bundesliga : Eagles stärken Abwehr und Teamgeist

Geschäftsführer Toni Arabatzis von „Gleumes“ (steht hinten) begrüßte für die Mannschaft der HSG Krefeld zu einem geselligen Abend. Foto: Schoofs

Krefeld Am Wochenende traf sich die Mannschaft der HSG Krefeld zu einem Trainingslager. Dabei stand auf dem Parkett die Verbesserung der Abwehrarbeit und der mentalen Stärke auf dem Programm. Auch der gesellige Teil war wichtig.

Vor dem Start in die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga mit dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim VfL Pfulligen traf sich die Mannschaft der HSG Krefeld Niederrhein am Wochenende zu einem zweitägigen Trainingslager einschließlich Übernachtung. Neben Übungseinheiten in der Glockenspitzhalle gab es ein Rahmenprogramm. Dabei wurde auch der Teamgeist weiter gefördert. Denn wegen der Corona-Pandemie gab es dazu nur selten Gelegenheit.

Bereits um 9 Uhr standen die Eagles am Samstag auf dem Parkett. Nur Nick Braun fehlte, der mit der Belgischen Nationalmannschaft in den beiden Spielen gegen die Slowakei das Ticket für die Weltmeisterschaft löste. Der Schwerpunkt lag im Training auf der Abwehrarbeit. „Wir haben die ganzen Abläufe, die schon über die ganze Saison ein Thema sind, aufgefrischt und verinnerlicht. Wir müssen wissen, wo wir stehen und was uns in der Abwehr ausmacht“, sagte Trainer Maik Pallach. Man habe insgesamt zu viele Schlagwürfe kassiert: „Da müssen wir uns noch verbessern.“ An den Positionen im Innenblock hält Pallach fest: „Wichtig ist, dass wir uns mit der besten Abwehrformation am sichersten fühlen.“

Info Eagles versteigern die „No more war"-Shirts Die HSG versteigert bis zum 25. März, 12 Uhr die gelben „No more war"-Shirts, die die Mannschaft vor den letzten beiden Vorrunden-Heimspielen getragen hat. Die Shirts sind gewaschen und signiert. Der Erlös geht an die action medeor. Der Startpreis liegt bei 20 Euro. Gebote können unter presse@hsg-krefeld.de abgegeben werden. Die Gebotsliste wird zweimal täglich aktualisiert (12 Uhr und 18 Uhr).

In den fünf Gruppenspielen erwartet der Coach mehr Tempo und eine höhere Spielkultur: „Gerade Mannschaften aus dem Süden verfügen über eine hohe Spielkultur, weil sie schon im Nachwuchsbereich auch in kleineren Vereinen sehr gut ausbilden. Auch der Rückzug sei ein Schlüssel: „Wir müssen Vertrauen in unsere Abschlüsse haben und die anderen Spieler schon den Weg nach hinten antreten. Pfullingen und Konstanz haben im Schnitt 35 Tore pro Spiel erzielt.“

Nach dem Training am Samstag stand im Mercure-Hotel Elfrather Mühle, wo auch übernachtet wurde, ein Workshop über dreieinhalb Stunden auf dem Programm, um die mentale Stärke der Spieler zu verbessern. Dafür stand mit Stefan Klung ein Mentalcoach zur Verfügung. Der 50-Jährige war selber Torwart in der 1. und 2. Liga und anschließend auch Trainer. „Dabei ging es um Stress und Fokussierung. Wir haben über verschiedene Stressfaktoren gesprochen, die in einem Spiel aufkommen können. Dabei ging es auch darum, Dinge von außen, die wir nicht beeinflussen können, auszuschalten“, sagte Pallach. Nach dem Motto, entscheiden unter Druck, mussten sie Spieler in Teams auf einer Fläche, die einem Schachbrett ähnelt, Wege und Lösungen nur mit Körpersprache und ohne zu sprechen finden. „Die Zeit ging wie im Flug vorbei. Die Bereitschaft und Aufmerksamkeit der Spieler war sehr groß“, sagte Pallach. Auch der Mentalcoach sei sehr zufrieden mit den Spielern gewesen.

Nach dem Workshop stand der gesellige Teil im Mittelpunkt, der für den Trainer genauso wichtig war: „Die Jungs müssen auch Spaß haben. Das ist wegen Corona viel zu kurz gekommen. Das ist eine blöde Situation. Denn in Phasen, wo zum Beispiel in der Rückrunde etwas Sand im Getriebe war, wäre so ein Abend sicher sehr wertvoll gewesen“, erklärte Pallach. Die Spieler müssten nach einer Niederlage oder einem Sieg auch mal weggehen und als Mannschaft über einige Themen sprechen: „Das ist leider weggefallen, weil wir uns durch Corona sehr diszipliniert verhalten haben und wegen uns kein Spiel ausgefallen ist.“