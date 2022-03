3. Handball-Bundesliga : Lasse Hasenforther vor seinem Comeback

Torwart Lasse Hasenforther will wieder zur Verfügung stehen, wenn am 26. März die Aufstiegsrunde beginnt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Torwart der HSG Krefeld ist nach seiner Handverletzung wieder im Training und will in der Aufstiegsrunde einsatzbereit sein. Am Wochenende treffen sich die Eagles zu einem Trainingslager.

Auf drei oder vielleicht sogar vier Leckerbissen in der Glockenspitzhalle können sich die Fans der HSG Krefeld Niederrhein in dieser Saison noch freuen. Denn in der Aufstiegsrunden-Gruppe Süd empfangen die Eagles die HSG Hanau, den Topfavoriten HSG Konstanz und den aus der Vorrunden-Staffel D bekannten Rivalen Schalksmühle (14.5.), gegen die die Schwarz-Gelben beide Spiele verloren haben. Und wenn Krefeld noch das Halbfinale mit Hin-und Rückspiel erreicht, gibt es noch ein weiteres Topspiel am Glockenspitz.

Seitdem feststeht, auf wen die HSG trift, beschäftigt sich Trainer Maik Pallach mit den Gegnern. Zum Auftakt geht es Samstag in einer Woche zum VfL Pfullingen, wo sich die Eagles gleich auf einen heißen Tanz gefasst machen können. „Der VfL ist ein starker Gegner, den die meisten gar nicht auf der Rechnung haben. Sie haben im Februar mit Yannik Hausmann noch einen gestandenen Bundesligaspieler dazu bekommen“, sagte Pallach am Donnerstag. Von einem leichten Gegner in der Gruppe Süd will der Coach nicht sprechen: „In jedem Spiel stehen für mich die Chancen 50:50. Ich hoffe, dass alle Vereine von Corona verschont bleiben und sportlich fair entschieden wird.“

Termine 26.3. (20 Uhr): VfL Pfullingen (A). 3. 4. (17 Uhr): HSG Hanau (H). 23. 4. (19 Uhr): HSG Konstanz (H). 30.4./1.5.: Pforzheim/Eutingen (A). 14.5. (19 Uhr) Schalksmühle Dragons (H). Anschließend spielen der jeweils Erst- und Zweitplatzierte der Aufstiegsgruppen „überkreuz“ (Erster gegen Zweiter) in Hin- und Rückspiel die beiden Aufsteiger aus.

Dass die HSG jetzt nicht mehr als der große Favorit antritt, wie in der Vorrunde, freut Pallach: „Das ist für mich und die Spieler eine Art Befreiung. Wir gehören jetzt von 84 Teams zu den Top-12 der 3. Liga und treffen nur noch auf starke Gegner.“

Da Pallach mit der Rückrunde nicht so zufrieden ist wie mit der Hinrunde, will er in der Vorbereitung den Hebel im „Kleingruppenspiel“ ansetzen: „Die Kooperation mit den Kreisläufern, den Außen oder dem Rückraum muss besser werden. Ein Schwerpunkt sind auch Freiwurfsituationen, damit wir bei der Spielfortsetzung mehr Optionen haben. Dazu müssen wir unsere bestmögliche Abwehrformation einspielen.“

Am Samstag trifft sich die Mannschaft zu einem zweitägigen Trainingslager einschließlich Übernachtung im Mercure-Hotel Elfrather Mühle. Dabei steht auch ein ausführlicher Workshop auf dem Programm. „Wir müssen uns darauf einschwören, was da jetzt auf uns zukommt und wir gemeinsam auf die Platte bringen wollen.“