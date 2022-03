Handball-Nordrheinliga : Vorfreude auf das Derby der A-Junioren

St. Tönis Jonas Wingert und Johannes Borgmann treffen in der Nordrheinliga mit der Turnerschaft St. Tönis auf die Namensvetter aus Grefrath. Für Borgmann ist es ein ganz besonderes Spiel.

Nicht nur die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis ist erfolgreich, sondern auch die männliche A-Jugend, die in der Handball-Nordrheinliga den vierten Platz belegt. Johannes Borgmann und Jonas Wingert sind Leistungsträger der Mannschaft. Nach zwei sieglosen Spielen wollen die Töniser am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) im Derby gegen die Turnerschaft Grefrath den nächsten Sieg einfahren.

Wingert ist ein echter Töniser Junge. „Ich habe in der Handball AG der Turnerschaft begonnen“, berichtet der 19-Jährige. Der Name Wingert ist bei der Turnerschaft ein Begriff, die Familie einfach handballverrückt. So wuchs Jonas mehr oder weniger im Corneliusfeld auf, war bereits mit drei Monaten das erste Mal dort. Der gebürtige Kempener spielt seit elf Jahren mit zahlreichen Freunden bei der Turnerschaft. Sowohl Borgmann als auch Wingert haben in dieser Saison schon einige Einsätze in den Herren-Mannschaften gesammelt. In der kommenden Saison sind sie fest für die Senioren-Mannschaften eingeplant.