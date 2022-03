2:2 beim VfR Fischeln : Ein Punkt ist für den VfL Tönisberg zu wenig

Krefeld Es war ein typisches Landesliga-Derby, ein kampfbetontes, aber faires Spiel zwischen dem VfR Fischeln und dem VfL Tönisberg, das 2:2 endete. Mit der Punkteteilung können die Gastgeber deutlich bessere leben als die Gäste.

Die im Vorfeld auf beiden Seiten geäußerten personellen Probleme trafen den VfR letztlich mehr als den VfL, der in der ersten Halbzeit spielerisch den etwas besseren Eindruck hinterließ. Weil vor dem Sechzehner gegen die vielbeinige VfR-Defensive die Ideen ausgingen, blieben Torchancen allerdings aus. Aber als sich eine Lücke bot war Manuel Franken zur Stelle und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck (39.). Auch dem VfR bot sich noch eine klare Chance durch den aus der Not heraus in den Sturm beorderten Bonko Smoljanovic. Doch Nick Esser parierte und sicherte die Pausenführung (42.).

Vom geordneten Tönisberger Spiel war nach der Pause nicht mehr viel übrig. Fischeln wirkte zunehmend sicherer und profitierte schließlich von zwei haarsträubenden Fehlern in der VfL-Defensive. Zuerst war Valon Xhaferi zum 1:1 zur Stelle (56.) und Luca Sondermann traf nur wenige Minuten später zur VfR-Führung (63.). In dieser Phase versäumte es die Himmelmann-Elf, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Für den VfL sprach, dass er diesmal nicht einknickte, sondern wieder ins Spiel fand. Eine sehenswerte Kombination vollendete Daniel-Richard Franken mit dem Ausgleichstreffer (69.). Im Bewusstsein, dass ein Punkt zu wenig sein würde, marschierte der VfL weiter nach vorne. So ging es bis zum Schluss hin und her und Nick Esser sicherte nach einer Direktabnahme von Fynn Ziemes zumindest den einen Punkt (78.).