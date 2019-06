Tennis-Medensaison : „Endspiel“ zwischen CSV und Grefrath

Krefeld Die Herren 55 beider Vereine kämpfen in der 1. Tennis-Verbandsliga um den Aufstieg. Die Damen 40 des CHTC stehen vor dem Sprung in die Niederrheinliga. Die Damen 30 von RW Kempen müssen zittern.

In der Endphase der Medenspiele stehen wichtige Entscheidungen an. Nach dem Aufstieg der Herren 55 des Crefelder HTC von der 1. Verbandsliga in die Niederrheinliga stehen auch die Damen 40 des CHTC auf dem Sprung zur Niederrheinliga. Mit fünf Siegen in fünf Spielen steht das Team um Helga Nauck unangefochten an der Tabellenspitze. Der Verfolger TC Raadt hat schon eine Niederlage auf dem Konto. Nun folgt für den CHTC mit dem Auswärtsspiel beim TC Rheinstadion der letzte Spieltag in der 1. Verbandsliga. Der Aufstieg wäre für die CHTC-Damen ein toller Erfolg, da das Team zum Saisonbeginn die Altersklasse von den 30er zu den 40er wechselte.