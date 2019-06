Hockey : Crefelder HTC gibt die Hallen-EM zurück

Krefeld Da der Hockey-Olympiakader des DHB nicht dabei sein wird, sahen die Krefelder keine Möglichkeit, das Turnier entsprechend zu vermarkten und entschieden sich zur Rückgabe an den Verband.

Es sollte das dritte große Event werden, das der CHTC in Krefeld ausrichtet: Nach den Final-Four-Turnieren der Jahre 2018 und 2019 sollte im Winter die Hallen-Europameisterschaft folgen. Mit Hochdruck arbeiteten die Verantwortlichen daran, in der Glockenspitzhalle ein Event auf die Beine zu stellen, das den hohen Standards der besagten Finalturniere um die deutsche Meisterschaft, die der CHTC gesetzt hat, gerecht wird.

Doch aus der Veranstaltung wird nun nichts. Am Dienstagabend gaben die Verantwortlichen die Ausrichtung an den Deutschen Hockeybund zurück. Grund sind deutlich geänderte Rahmenbedingungen. „Wir haben die Ausrichtung damals mit der Aussage übernommen, dass die Heim-EM Priorität genieße und natürlich das beste Team auflaufe. Damit sind wir auch auf Sponsoren und die Stadt zugegangen und haben es als Premium-Event verkauft. Nun hat der DHB aber entschieden, sich voll auf die olympischen Spiele zu konzentrieren und den kompletten Olympiakader parallel zu einem Lehrgang zusammen zu ziehen, um mit einem Perspektiv-Team bei der EM zu starten. So ist die Veranstaltung für uns aber nicht zu vermarkten“, sagt CHTC-Vorsitzender Dirk Wellen.