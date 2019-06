Tennis-Bundesliga : Tennis-Bundesliga in den Startlöchern

Krefeld Die Mannschaft von Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld eröffnet den Kampf um Punkte am Sonntag, 7. Juli, 11 Uhr mit dem Niederrhein-Derby gegen den Gladbacher HTC. Die Vorfreude ist im Lager des Stadtwaldteams groß.

Im Krefelder Tennis beginnt am 7. Juli eine neue Zeitrechnung. Dann tritt der HTC Blau-Weiß Krefeld zum ersten Mal in seiner langjährigen Bundesliga-Geschichte als Blau-Weiß Timberland Finance Krefeld mit einem Titelsponsor im Namen an. Das ist mittlerweile Standard im Oberhaus des deutschen Tennis. Nur noch wenige Clubs wollen oder müssen mangels Partner darauf verzichten. „Ich habe mich richtig darüber gefreut, dass wir so einen Sponsor finden konnten. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass sich Banken auf dem Schlips getreten fühlten,“ sagte Hajo Ploenes am Donnerstag auf der Saison-Pressekonferenz. Der Ex-Vorsitzende des HTC, der weiter die Finanzen des Bundesliga-Teams regelt, hofft, dass diese Saison wieder mit „einer schwarzen Null“ abgeschlossen werden kann: „Das ist uns drei Jahre lang gelungen, im Vorjahr leider nicht. Zum Glück haben das zwei unserer Vereinsmitglieder ausgeglichen.“