Ruderserie Worldcup in Polen : Doppelgold für CRC beim Worldcup

In den C- und D-Finals ging es für die deutschen Boote um gute Platzierungen. Insgesamt drei Teams mischten hier mit. Im Rennen des Männer-Zweiers ohne trafen die beiden deutschen Boote direkt aufeinander. Am Ende wurde es Platz drei für Anton Braun und Marc Leske (Berliner RC/Crefelder RC) und Rang fünf für Paul Schröter und Eric Johannesen (RK am Wannsee/RC Favorite Hammonia). „Wir hatten uns als Ziel das B-Finale gesetzt, das haben wir nicht erreicht. Und im C-Finale lagen wir auch weiter hinten, das ist schon enttäuschend. Zumal die drei WM-Medaillengewinner aus dem letzten Jahr nicht einmal am Start waren“, so Disziplintrainer Uwe Bender.