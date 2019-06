Tennis : Erste Niederlage für CSV-Damen 55

krefeld Die Herren 40 des TV 03 SG Krefeld und die Herren 50 des TK Rot-Weiß Kempen können noch auf den Klassenverbleib hoffen. Damen 40 des CHTC vor dem Aufstieg.

(alg) Es spricht einiges dafür, dass nach den Herren 55 auch die Damen 40 des Crefelder HTC in die Niederrheinliga aufsteigen. Durch den 6:3-Erfolg gegen den TC Rheindahlen im vorletzten Saisonspiel ist der Sprung in die höhere Liga für das Team um Helga Nauck sehr nahe. Mit fünf Siegen führt der CHTC die Tabellenspitze der 1. Verbandsliga an. „Der Aufstieg ist in Sichtweite“, sagt Mannschaftsführerin Nicola Wellen-van Fürden und ist zuversichtlich, dass der Schlusspunkt gegen den TC Rheinstadion 2 gesetzt wird. Die Damen 55 des CSV Marathon verloren gegen GWR Büderich mit 2:7. Es war die erste Saisonniederlage für die Mannschaft um Marion Winzen, die dadurch auch die Tabellenführung in der Niederrheinliga verlor. „Büderich hat stark aufgespielt und somit verdient gewonnen“, sagte Winzen. Da als Saisonziel der Klassenerhalt vorgegeben war, hat der CSV sich in der hohen Liga sehr gut präsentiert.