Handball Bei der HSG Krefeld geht Kapitän Krings geht von Bord

Dass er in der Nähe seines Heimatortes in der Eifel noch einmal das Parkett betreten wird, schließt Krings aus: „Es gab schon Anfragen, aber das kommt für mich nicht in Frage. Wenn ich weitergespielt hätte, dann in Krefeld. Das vergangene Jahr war schon sehr kräftezehrend. Das möchte ich nicht noch einmal erleben. Daher fällt es mir auch nicht schwer, die Karriere zu beenden.“ Trotzdem will er dem Handball in anderer Funktion treu bleiben. Mit der HSG laufen noch Gespräche, in welcher Form er seine langjährige Erfahrung im Klub einbringen könnte. Er könne sich auch vorstellen, auch als Trainer tätig zu sein: „Ich werde den Trainerschein machen. Momentan sehe ich mich noch nicht als Trainer.