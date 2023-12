Erfolgreiches Debüt für die Pinguine Diese Schwäche reduziert Neuzugang Matt Marcinew

Über seinen Treffer gleich im ersten Spiel im Pinguine-Frack sagte der Kanadier, der sechs Jahre in Amerika in der ECHL gespielt hat: „Ich habe einen tollen Pass bekommen, da war es nicht so schwer, das Tor zu schießen. Es ist auch egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir haben das Spiel gewonnen.“ Und möglichst viele Spiele gewinnen will der Stürmer mit den Pinguinen. „Ich freue mich darauf, hier Fuß zu fassen, und ich will der Mannschaft dabei helfen in die Erfolgsspur zu kommen, damit wir unsere Ziele erreichen“, hatte Marcinew bei seiner Vorstellung in Krefeld gesagt.