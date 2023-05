Nach dem Landesliga-Abstieg Trainer Ronny Kockel will nichts anders machen

Würde Ronny Kockel rückblickend etwas anders machen? „Nein“, antwortet er, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. „Die Mannschaft war tot, als ich sie übernommen habe. Wir hatten die jüngste Mannschaft der Liga und sie hat unter meiner Leitung nur vier Spiele verloren. Der Knackpunkt war das 0:6 in Kapellen, wozu einige Spieler beigetragen haben. Es war das schlimmste Spiel in den zurückliegenden fünf Jahren.“ Perspektivisch will Kockel an seinem Kurs festhalten: Der Verein hat in den vergangenen Jahren zu viele gute Spieler aus der A-Jugend ziehen lassen. Wir werden sie künftig behalten und ein, zwei erfahrene Spieler dazu holen.“ All das stimmt den Vorsitzenden Ralf Boortz zuversichtlich: „Vielleicht tut der jungen Mannschaft der Abstieg in die Bezirksliga sogar gut. Klar ist aber: Wir werden wiederkommen, allerdings ist in der Landesliga Schluss. Mehr können wir nicht stemmen.“