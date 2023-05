Fußball Daniel Kawohl trifft drei Mal für Tura Brüggen im Kreispokal-Finale

An Keeper Leon Buschen, und da waren sich alle Kenner der Szene einig, lag es nicht, dass der VfR Fischeln aus der Landesliga abgestiegen ist. Auf den 24-Jährigen, der mit 191 Zentimeter über das Gardemaß eines Torhüters verfügt, war Woche für Woche, unterbrochen nur durch einen Bruch der unteren Kieferhöhle in der Saisonendphase, absolut Verlass. So wie auch schon in den drei Spielzeiten zuvor. Buschen, von Beruf Schreiner, wohnt in Krefeld mit seinem Mannschaftskameraden Fynn Ziemes in einer Art Wohngemeinschaft.