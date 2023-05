Das Saisonfazit Beste Werbung für den Handballsport

Auch wenn die HSG Krefeld Niederrhein den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga verpasste, steht am Ende eine sehr zufriedenstellende Drittligaspielzeit zu Buche. Der Klub machte sportlich und organisatorisch einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung. Der Mut und das Risiko, ein ganz normales Punktspiel in der Yayla-Arena auszutragen, wurde mit dem Derby gegen den TV Aldekerk mehr als belohnt. Mit dem Zuschauerrekord (8245) bei einer Sportveranstaltung in dieser Arena wurde ein Stück Krefelder Sportgeschichte geschrieben. Mit diesem Höhepunkt weckte die HSG das Interesse nicht nur bei mehr Handballfans. Das spiegelte sich bei den Heimspielen in der Glockenspitzhalle wider.