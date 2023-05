weibliche Handball-Jugend Turnerschaft St. Tönis qualifiziert sich erneut für die Bundesliga

Im zweiten Spiel setzte sich die Turnerschaft St. Tönis souverän gegen den TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck durch. Nur zweimal lag man im Spiel im Rückstand, Yella Wieking brachte den TuS mit 1:0 in Führung, Fiona Bitter brachte das Team aus Bielefeld noch einmal mit 3:2 in Front. Danach setzte sich die Turnerschaft bis auf 13:6 auf und davon. Bis zur Pause konnte der TuS bis auf 11:15 verkürzen. Doch nach der Pause setzte man sich wieder schnell mit 19:13 ab, am Ende kam man zu einem 28:22-Erfolg. „Leider haben wir immer wieder Phasen gehabt, in der wir den Gegner haben rankommen lassen. Aber letztlich war der Sieg nicht mehr in Gefahr. Eva Manthei mit zehn Treffern war in dieser Partie enorm wichtig für uns“, berichtete von Essen. Eva Manthei war mit 15 Treffern am Wochenende die herausragende Werferin.