Rudern Lena Sarassa vom CRC wird bei der EM Sechste

Für Lena Sarassa und Hannah Reif (Crefelder RC/ Frankfurter RG Germania) war das Erreichen des A-Finales im Frauen-Zweier schon ein Erfolg. Trainerin Brigitte Bielig lobte Lena Sarassa und Hannah Reif nach dem Einzug ins A-Finale für „ein sehr gutes Rennen“. Nach einem schwächeren Mittelteil lagen die beiden bei der 1500-Meter-Marke noch fast zwei Sekunden hinter Tschechien auf Rang drei, demoralisierten die Konkurrentinnen mit einem 43er-Schlag im Endspurt jedoch regelrecht. „Ruderisch war es noch nicht das, was wir erreichen wollen, aber wir konnten es am Ende ganz gut retten. Jetzt müssen wir schauen, was im Finale geht“, sagte Lena Sarassa. Im Finale hingen die Trauben dann für die beiden aber noch zu hoch, sie kamen über den sechsten Platz in 7:15,79 Sekunden nicht hinaus. Rumänien sicherte sich im Endspurt die Goldmedaille und verwies die Niederlande noch auf Rang zwei. Dritter wurde Spanien, dahinter kamen Kroatien und Großbritannien ein. „Wir dachten, dass wir England schlagen können. Das haben wir ganz knapp nicht geschafft“, sagte Trainer Ralf Hollmann. Am Anfang konnten Sarassa/Reif noch mithalten. „Bis 700 Meter waren wir im Feld dabei, dann ist es zu schnell abgerissen“, sagte Hollmann. Fast 20 Sekunden Rückstand auf Rumänien schmeckten ihm nicht. Sein Fazit: „Unsere Platzierung ist gut, das Rennen war es nicht.“