Weitere Kooperation beschlossen SC Bayer 05 Uerdingen baut sein Engagement im Jugendfußball aus

Übergeordnetes Ziel ist es dabei, Fußball für alle Leistungsstufen weiter flächendeckend in Krefeld anbieten zu können. Lutz Schuffels, Abteilungsleiter Fußball beim SC Bayer 05, erklärt, weshalb das sinnvoll ist: „Der Jugendfußball des SC Bayer und des KFC haben in Krefeld eine hohe Strahlkraft. Wir möchten aber, dass auch in den kleineren Vereinen um uns herum weiter die Möglichkeit besteht, unseren schönen Sport im Ligabetrieb auszuüben. Deshalb bieten wir unsere Hilfe an und sind dabei grundsätzlich auf der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern.“