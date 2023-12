Skaterhockey Jungadler im Sturzflug zum Titel-Hattrick

Wer in Europa über das dynamische Spiel mit dem orangen Hartkunststoffball spricht, kommt an der touristisch weitestgehend unauffälligen, dafür aber mit einer als Radweg ausgewiesen „Kunst- und Denkmalroute“ bestückten Stadt nicht vorbei: Die Ersten Herren der Adler verteidigten gerade erst ihren DM-Titel, der Europapokal für die beste Vereinsmannschaft des Kontinents steht seit Juni ebenfalls in Kaarst. Dabei ist in und rund um die Stadtparkhalle alles zu einhundert Prozent hausgemacht – die eingeheimsten Juwelen sind also im Grunde nur das erfreuliche Ergebnis einer überragenden Jugendarbeit.