0:0 beim MSV Düsseldorf Keeper Joshua Claringbold rettet mit Monsterparaden einen Punkt

Ob der Punkt am Ende gerecht war, darüber konnte man am Ende angesichts des wechselhaften Spielverlaufs verschiedener Ansicht sein. In einer Hinsicht konnte es aber keine zwei Meinungen geben: was die klaren Torchancen angeht, wäre ein Sieg des abgestiegenen MSV durchaus verdient gewesen. Doch der SC konnte sich bei Joshua Claringbold bedanken. Der scheidende Schlussmann war mit einigen Glanzparaden der entscheidende Faktor, der eine mögliche Zitterpartie am letzten Spieltag gegen den Cronenberger SC verhinderte.