„Eine Herzensangelegenheit“ Max Zimmermann kehrt zum TV Korschenbroich zurück

Zimmermann begann einst mit dem Handball beim TVK. Über den TSV Bayer Dormagen, Loreal Venlo und DJK Adler Königshof führte ihn sein Weg 2013 wieder zurück nach Korschenbroich, wo er vier Jahre spielte. In der Spielzeit 2018/2019 folgte dann der Wechsel zur HSG Krefeld. Ein Jahr später gelang dem Linksaußen gemeinsam mit der HSG der Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. Zudem war er Torschützenkönig der 3. Liga West in der Saison 2016/2017 mit 215 Treffern.2020 schloss sich Max Zimmermann dem Longericher SC an.