Reiten Familie Christmann trumpft Pfingsten groß auf

Franziska Christmann vom RV Graf Holk Grefrath gelang in der M-Dressur ein Double: Die 16-Jährige gewann auf Genito V die Dressurreiterprüfung Klasse M mit der Wertnote 7,8 und tags darauf die M-Prüfung mit der Wertnote 8,0. In der ersten Prüfung verwies sie Elena Schoo (Neuss-Grefrather RC) mit Fleur de Lys (7,2) und Jennifer Troost, Sportwartin im RFV Hüls, mit Fürstin Faizah (6,8) auf die Plätze zwei und drei und in der zweiten Céline Lojewski (Dressur- und Springverein Kempen) mit Quandor Kay (7,8) und Kathrin Thelen (RFV Hüls) mit Cosmic Dancer (7,6) auf die Ränge.