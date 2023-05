SC St. Tönis bleibt Oberligist Trainer Alexander Thamm lebt den Teamgeist vor

Der SC St. Tönis ist in der seinerzeit coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/20 in die Fußball-Oberliga aufgestiegen. Und er spielt auch in der kommenden Saison in der fünfthöchsten Klasse. Das ist bemerkenswert, arbeitet der Verein doch mit einem vergleichsweise bescheidenen Etat und Feierabendfußballern. Dass er sich dennoch behaupten und sogar gegen Profis mithalten kann, ist ein eindeutiges Zeichen guter Arbeit. Einige Gründe.