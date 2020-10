Fußball-Oberliga : Kastrati freut sich auf nächstes Highlight

Die DJK Teutonia St. Tönis empfängt Spitzenreiter 1. FC Bocholt. Abteilungsleiter Markus Hagedorn sieht sich in Kritik bei der Erstellung des Spielplanes bestätigt.

Die Saison in der Fußball-Oberliga ist noch jung. Doch die ersten zu erwartenden, Corona-bedingten Spielabsagen schlagen bereits in der Tabelle zu Buche. Teutonia St. Tönis war am vergangenen Wochenende betroffen, weil der FC Kray wegen eines Coronafalls den Daumen senkte. Die Essener sagten auch die morgige Partie bei Germania Ratingen aus diesem Grund ab. Der VfB Hilden hinkt schon drei Spiele zurück, weil die Quarantäne in eine Englische Woche fiel. Und von der gibt es in dieser Saison reichlich. Bereits vor der Liga-Einteilung zeigte sich Markus Hagedorn äußerst skeptisch, was einen reibungslosen Saisonverlauf der auf 23 Vereine aufgeblähten höchsten Klasse im Fußball-Verband Niederrhein (FVN) angeht. Seine damalige Kritik und Befürchtungen, die er mit Vertretern von Union Nettetal teilte, sieht der Fußball-Abteilungsleiter von Teutonia St. Tönis schon jetzt bestätigt: „Wir haben damals gebeten, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Und ich sehe mich jetzt mehr als bestätigt. Das war vorhersehbar und das kriegen wir nie durch. Einzelne Mannschaften in Quarantäne, eventuell ein partieller Lockdown, dann kommt vielleicht noch ein strenger Winter“.