Wasserball : Barbara Bujka verschiebt ihr Karriereende

Krefeld Die Deutsch-Ungarin hat in der Corona-Zwangspause gemerkt, was ihr fehlt – körperlich und seelisch. Für sie ist Wasserball mehr als nur ein Spiel. Deshalb ist die Niederlage im Pokal-Endspiel ärgerlich, wirft sie aber nicht um.

Als bekannt wurde, dass sich der SV Bayer Uerdingen bei den Wasserballerinnen mit Barbara Bujka verstärkt hat, ließ die Meldung aufhorchen. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass die 34-Jährige an den Niederrhein wechselt, immerhin lebt ihre Familie in Krefeld. Aber die Deutsch-Ungarin ist nicht irgend eine Spielerin, sondern sie zählt mit zu einer der Besten in ihrer Sportart. Als Jugendliche spielte die Linkshänderin schon für die deutsche Nationalmannschaft, danach lief die zweikampfstarke Centerspielerin für Ungarn auf, wo sie 2016 in Belgrad mit Europameisterin sowie 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro jeweils Olympiavierte wurde.