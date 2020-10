Interview Felix Linden : „Ich will mein erstes Spiel gewinnen“

Der 32-Jährige startet mit der HSG Krefeld Niederrhein als Cheftrainer mit einem Heimspiel in der Glockenspitzhalle gegen die TSG Haßloch in die neue Drittligasaison.

Der 32jährige Felix Linden ist vom Hauptberuf Grundschullehrer an der St. Nikolasschule in Issum. Er besitzt die DHB A-Trainerlizenz und ist zertifizierter DHB-Nachwuchstrainer. Zusätzlich leitet er zahlreiche Handballcamps am Niederrhein für Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2011.

Sie waren ja schon in der vergangenen Saison für ein paar Spiele Cheftrainer bei der HSG. Was haben sie aus der Zeit für sich mitgenommen?

Linden Wir haben jetzt eine komplett andere Mannschaft und neue Gruppe. Bei uns gibt es jetzt klare Regeln und Strukturen auf und neben dem Spielfeld, wobei mich die beiden Kapitäne Oliver Krechel und Marijan Basic sehr unterstützen mich als verlängerter Arm von mir. Jeder Spieler weiß was ich von ihm möchte und was seine Aufgabe im Team ist.

Klare Strukturen heißt nicht nur in der Mannschaft, sondern auch außerhalb des Kaders. Zum Beispiel wurde die Kabine gewechselt. Was war der Grund dafür?

Linden Es gibt noch andere Drittligamannschaften die stark sind wie Hagen oder Potsdam, die aber nicht in unserer Gruppe sind. Handball ist ein Sport der Automatismen. Wir haben zwölf neue Spieler, Zwei weitere waren ja erst im Januar zu uns gestoßen. Für mich sind die auch noch quasi wie Neuzugänge. Das muss sich erst einmal finden. Natürlich braucht man auch in unserem Sport Ergebnisse, keine Frage. Mein Anspruch ist es das erste Spiel als HSG-Trainer zu gewinnen.

Linden Da gibt es noch Groß-Bieberau und Longerich. Das wird sich erst nach einigen Spieltagen abzeichnen, wer da oben mitspielen wird. Ich glaube bei vielen Vereinen geht es erst einmal um das finanzielle und wirtschaftliche Überleben, um über die Saison zu kommen. Auch hier muss ich mal am Rande das Umfeld der HSG loben, was hier geleistet wird. Angefangen vom Geschäftsführer Andre Schicks bis hin zu den vielen ehrenamtlichen Helfern und auch mein Staff-Team rund um die Mannschaft. So bin ich jede Woche mit 30 Leuten im engen Kontakt. Hier hat der Verein sehr gute Arbeit geleistet, damit wir optimal in die neue Saison gehen können.