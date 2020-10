Juniorenfussball : Erfolgreiche Zusammenarbeit

St. Tönis Mit Hilfe der Jugend werden Rivalität und Animositäten überwunden. Die B-Junioren der JSG St. Tönis spielen in der Niederrheinliga. Damit wird die Fusion zu einer kleinen Erfolgsgeschichte.

Am 21. Mai 2019 schafften die Verantwortlichen des SV St. Tönis und der DJK Teutonia etwas, was ihnen bis dahin kaum jemand zugetraut hatte: sie fusionierten in den Fußball-Jugendabteilungen zur Jugendspielgemeinschaft (JSG) St. Tönis. Damit ist ohne Übertreibung eine neue Epoche angebrochen, denn jahrelang waren sie die beiden Vereine in gegenseitiger Abneigung verbunden.