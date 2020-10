Fußball : Ratingen 04/19 muss Wiedergutmachung verschieben

Ratingen Die Heimpartie der Ratinger Fußballer gegen den Oberliga-Rivalen FC Kray fällt aus, weil ein Essener Spieler eine Corona-Infektion hat.

Zufrieden war das Team des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 nach der 0:2-Niederlage in Meerbusch natürlich nicht. Aber es besteht auch kein Grund zur Panik, auch wenn das Team von Trainer Martin Hasenpflug auf den 13. Platz abgerutscht ist. In der frühen Phase der Meisterschaft sind solche Tabellensprünge nahezu an der Tagesordnung. Nun aber gilt es, die Niederlage aus den Köpfen der Spieler zu bekommen.

Trainer Hasenpflug konnte am Dienstag jedoch wegen einer Erkältung das Training nicht leiten. Diese Aufgabe übernahm Co-Trainer Mauro Alfani. Der Italiener mit B-Lizenz ist hoch qualifiziert, ist unter anderem im Nachwuchsbereich von Bayer Leverkusen tätig. „Ich habe ihm meinen Trainingsplan mitgegeben. Und er ist bestens klar gekommen, wie er mir telefonisch erklärt hat“, erzählt Hasenpflug. Auf die Torflaute in den beiden Auswärtsspielen angesprochen, wiegelt Hasenpflug ab: „Ein Patentrezept, um die Tormaschine wieder auf Touren zu bringen, gibt es nicht. Sonst würden dass ja alle Trainer machen. Und außerdem glaube ich nicht an eine Torflaute bei Auswärtsspielen. Schließlich haben wir in den Testspielen sehr gut getroffen.“

Zugleich weist der Trainer darauf hin, dass alle Spieler die Möglichkeit haben, sich für einen Einsatz in der ersten Mannschaft aufzudrängen. So war es auch vergangene Woche, als die sogenannte A-Mannschaft gegen die B-Mannschaft beim Abschlusstraining mit 0:3 unterlag. Zur Vorbereitung gehört auch, dass der jeweilige Gegner per Video beobachtet wird. Darum kümmert sich Peter Appelt. Der blieb jedoch „arbeitslos“, da die Partie des FC Kray gegen Aufsteiger Teutonia St. Tönis wegen Corona abgesagt wurde. Martin Hasenpflug wollte sich deshalb im Videoportal schlau machen. Allerdings ist das Vorhaben seit Donnerstagnachmittag Makulatur, denn die Partie gegen die Essener fällt aus. „Der 1. Vorsitzende des FC Kray, Jürgen Lukat, hat uns soeben darüber informiert, dass man, nachdem bei einem Spieler eine Corona-Infektion bestätigt wurde und mittlerweile vier weitere Spieler über grippeähnliche Symtome klagen, nach Rücksprache mit dem Staffelleiter Clemens Lüning eine Spielabsetzung für das Spiel am Sonntag beantragen werde“, berichtete 04/19-Vorsitzender Jens Stieghorst. Damit hat sich auch die Hoffnung des Präsidenten auf eine schnelle Ratinger Wiedergutmachung vor eigenem Publikum zerschlagen. Stattdessen tritt die Mannschaft von Martin Hasenpflug nächste Woche Mittwoch beim FC Bocholt an – erneut eine Auswärtsbegegnung und ein unbequemer Kontrahent. Dafür können die 04/19-Späher den noch verlustpunktfreien Oberliga-Spitzenreiter an diesem Wochenende bei seiner Partie in St. Tönis persönlich in Augenschein nehmen.