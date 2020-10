Tischtennis : Zum Start besser als erwartet

Tischtennis Trotz einer 1:11-Pleite am Wochenende ist der TuS Wickrath mit dem Saisonbeginn zufrieden. Denn zuvor gab es bereits zwei Siege. Für den Aufsteiger zählt einzig der Klassenverbleib.

Das Ergebnis war deutlich: 1:11 verlor der TuS Wickrath am vergangenen Wochenende in der NRW-Liga 3 gegen den TV Dellbrück. Hubert Radermacher, zuständig für Tischtennis im Verein, wollte das Ergebnis aber nicht überbewerten. „Wenn die Spieldauer 3:20 Stunden beträgt, dann war es kein normales Spiel. Fünf Begegnungen gingen in den fünften Satz – wir waren nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussieht. Es fehlte nur manchmal etwas Glück“, sagte Radermacher.