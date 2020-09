Schwimmen : Bayer-Trio qualifiziert sich für den Landeskader

Zeo Speerle qualifizierte sich in Wuppertal für den Landeskader Foto: SV Bayer

Die gute Nachwuchsarbeit der Schwimmabteilung des SV Bayer Uerdingen trägt Früchte. Ein Trio qualifizierte sich für den Landeskader, zudem schafften die beiden Jüngsten den Sprung in den Bezirkskader.

Das Uerdinger Trainerteam hatte die Qual der Wahl, um zu klären, wer mit an die Wupper fahren durfte. So wurden über alle Altersklassen diejenigen Athleten ausgewählt, die das höchste Leistungsniveau haben. Hierbei ging es auch um die Perspektive, sich für Deutsche und NRW-Meisterschaften sowie Landes- und Bezirkskader zu qualifizieren. Dabei ist der Wettkampf in Wuppertal eine der ganz wenigen Möglichkeiten, sich zu beweisen, da auch im Schwimmsport die meisten Veranstaltungen coronabedingt ausfallen.