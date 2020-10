Interview mit Umut Akpinar : „Die Liga wird deutlich ausgeglichener sein“

Umut Akpinar ist die Identifikationsfigur schlechthin des 1. FC Kleve. Als Spieler führte er den Verein in die Regionalliga, als Trainer zurück in die Oberliga. Dort geht es nun um den Klassenerhalt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Interview Kleve Der Trainer des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve spricht über den Saisonstart und die Suche nach Neuzugängen. Außerdem erklärt er, wie seine Mannschaft an diesem Sonntag gegen ETB Schwarz-Weiß Essen bestehen kann.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist mit sieben Punkten aus fünf Spielen in die Saison gestartet. Nach Erfolgen gegen TuRU Düsseldorf und den FC Kray setzte es zuletzt eine 1:5-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es in der heimischen Getec-Arena gegen den punktgleichen ETB Schwarz-Weiß Essen. Umut Akpinar steht vor seiner 161. Begegnung als Trainer und erklärt im Interview, dass er gerne noch einen Stürmer verpflichten möchte.