Fußball : SV Sonsbeck II ist nur krasser Außenseiter

SONSBECK Gegen Titelkandidat TuB Bocholt geht der Bezirksligist ersatzgeschwächt ins Spiel. Auch deshalb stellt sich die Frage nach der Favoritenrolle nicht.

Fußball-Bezirksligist SV Sonsbeck II befindet sich noch auf der Suche. Trainer Johannes Heiming hat noch nicht das passende Team gefunden und die Mannschaft noch nicht ihre Form. Vor dem Heimspiel am heutigen Samstag gegen die TuB Bocholt, das um 17 Uhr angepfiffen wird, schaut Bothen mit großen Sorgenfalten auf seinen Kader. Mit dem 1:2 bei Olympia Bocholt hat der vergangene Spieltag ihm neben der dritten Niederlage in Folge auch gleich noch weitere Verletzungsprobleme beschert.

Sein Mannschaftskapitän Jonas Gerritzen plagte sich schon während der Partie mit Adduktoren-Beschwerden. Sein Einsatz heute ist ebenso mit einem Fragezeichen versehen wie der von Tobias Bolz, der in den Schlussminuten in Bocholt umknickte. Johannes Keisers musste aufgrund einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt werden und selbst der schon angeschlagene Philipp van Huet musste am Ende noch rein, um auszuhelfen.