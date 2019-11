Hallensportspektakel : Sport und Musik mit dem CHTC und der HSG

Krefeld Der Hockey-Bundesligist und der Handball-Zweitligist laden am 21. Dezember zum Hallensport-Spektakel in die Glockenspitzhalle ein.

(RP) Hockey – in diesem Falle Hallenhockey – und Handball, das sind zwei Sportarten, die in Krefeld Gewicht haben. Der Crefelder HTC ist ein traditionsreicher Hockey-Bundesligist, die Eagles der HSG sind im Sommer in die 2. Handball Bundesliga aufgestiegen. Über ihre Verantwortlichen, Eagles Geschäftsführer André Schicks, den ehemaligen CHTC-Clubmanager Robert Haake und die heute in der Vereinsorganisation omnipräsente Hockey-Schiedsrichterlegende Hans-Werner Sartory, die seit langem freundschaftlich verbunden sind, kooperieren beide Vereine nun auf ganz besondere Art: Am 21. Dezember findet das 1. Krefelder Hallensport-Spektakel statt. Dabei wird zunächst der CHTC ab 14.30 Uhr sein Spiel in der Hallenhockey-Bundesliga gegen Rot-Weiß Köln austragen. Hier ist dann auch der angesprochene Robert Haake irgendwie wieder mit im Boot, denn der langjährige Clubmanager, der in Krefeld unter anderem die Final-Four-Turniere der vergangenen beiden Jahre federführend organisierte, ist nun Geschäftsführer des Topteams aus der Domstadt. „Köln ist so etwas wie das Bayern München des Hockeys. Der Kader ist mit Nationalspielern wie Christopher Rühr, den Grambusch-Brüdern oder Timur Oruz gespickt“, sagt Sartory.