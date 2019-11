Deutsche Eishockey-Nachwuchsliga : U20 verkaufte sich bei Spitzenreiter Köln teuer

Krefeld (JH) Die U20 des KEV 81 präsentierte sich am Samstag in der Division 1 der Deutschen Eishockey Nachwuchsliga beim Tabellenführer in Köln von ihrer besten Seite. Die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers unterlag dem Ligaprimus Kölner Junghaie am Ende nur knapp mit 3:5 (0:2,3:0,0:3).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken