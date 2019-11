Wasserball : Leo Vogel hält die SVK’72 im Spiel

Krefeld Die Wasserballer gewinnen beim Duisburger SV mit 9:8.

Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen hatten sich für das Spiel bei den Wasserfreunden Spandau einiges vorgenommen, um dem amtierenden Meister Paroli zu bieten. Am Ende gingen sie in der Bundeshauptstadt buchstäblich mit 6:17 unter. Von der Defensivleistung her lieferten die Seidenstadtgirls in den ersten beiden Vierteln zunächst eine solide Arbeit ab. Geärgert haben dürfte dagegen Bayer-Trainer George Triantafyllou, dass seine Schützlinge in dieser Zeit immer wieder an der gegnerischen Torhüterin Victoria Chamorro scheiterten, so dass es mit 0:5 in die Pause ging. Erst zu Beginn des dritten Viertels versenkte Bayer-Spielerin Aylin Fry den Ball zum erstmals im Tor der Spandauerinnen und es schien so, als sei der Knoten geplatzt. Doch auch Berlin traf ebenfalls munter weiter und vergrößerte mit zunehmender Spielzeit sogar noch den Vorsprung.